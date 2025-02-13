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Trump’ın Tarifeleri Dolara Zarar Verebilir

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DOLAR VE GÜMRÜK TARİFELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Bank of America’nın G-10 döviz stratejisi başkanı Athanasios Vamvakidis, yayınladığı araştırma notunda, “Dolar her şeye rağmen tarifeleri sevmeyebilir. ABD’nin dünyanın geri kalanına karşı gümrük tarifeleri ve tam misilleme senaryosunda dolar zayıflayabilir” ifadelerini kullanıyor.

İTHALATTAKİ MISLIMELLE RİSKİ

Vamvakidis’in açıkladıklarına göre, şimdiye kadar Trump’ın tarife adımları küresel ticaret akışlarında bozulmalara ve ABD’de enflasyonist risklerin artmasına neden oldu. Ancak, Trump’ın tüm ABD ithalatına %10 veya %20 gümrük vergisi koyması durumunda, diğer ülkeler misilleme yapacak. Bu da ABD için daha fazla savunmasızlık anlamına geliyor. Stratejist, “Herkes daha kötü durumda olacak ama ABD daha kötü durumda olacak” diyerek, ticari korumanın en çok ABD’de artacağını vurguluyor. Diğer ülkeler ise ticaret alışverişlerine devam edebilecektir; bu nedenle, ABD’nin tarifelerine karşılık olarak birbirleriyle ticari korumayı azaltma yoluna gidebilirler.

DOLARA ALTERNATİF DÖVİZ SEPETİ ÖNERİLERİ

Goldman Sachs Group, yatırımcılara ABD ticaretindeki aksaklıklara daha az maruz kalabilmeleri amacıyla Mısır poundu, Kenya şilini, Nijerya nairası ve Türk lirası gibi dövizlerden oluşan eşit ağırlıklı bir sepette uzun pozisyon almalarını öneriyor. Stratejistler arasında yer alan Kamakshya Trivedi, ABD’nin ana sınır pazarlardan yaptığı ithalatın bu ülkelerin ekonomilerindeki payının, Meksika ve Kanada’ya kıyasla “yok denecek kadar az” olduğunu belirtiyor. Goldman stratejistleri, belirli para birimlerinde görülen volatilitenin çoğunun küresel etkenler yerine yerel faktörlere bağlı olduğuna dikkat çekiyor ve “Artan uluslararası rezervler de dahil olmak üzere temel unsurlar sağlıklı görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

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