More
Gündem

Trump’ın Tazminat Teklifini 75 Bin Kişi Kabul Etti

trump-in-tazminat-teklifini-75-bin-kisi-kabul-etti

TRUMP’IN TEKLİFİ VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

NBC’nin aktarımına göre, ABD federal hükümeti insan kaynakları kurumu Personel Yönetim Ofisinin sözcüsü, Trump’ın “federal hükümeti küçültme” amaçlı olarak istifa eden çalışanlara tazminat ödemek istediğine dair bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 75 bin kişinin Trump’ın bu teklifini kabul ettiği bildiriliyor. Ancak, istifa edenlerin eylüle kadar maaş almaya devam edeceği belirtiliyor.

Trump’ın bu teklifi, federal iş gücünün yaklaşık yüzde 5 ila 10’unu hedef alan bir plan olarak düşünülse de, teklifi kabul edenlerin sayısı federal iş gücünün yüzde 5’inden daha az bir orana karşılık geliyor. Bu durum, beklenen etkiyi tam olarak yaratıp yaratmadığı konusunda bazı soru işaretleri oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu: Mansur Yavaş Aday Olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ön seçimde cumhurbaşkanı adayı olmayacağını duyurdu.
Gündem

Roman Düğünü Cinayetinde 25 Yıl Hapis

Bursa'daki düğün kavgasında 3 kişinin ölümüne neden olan Çetin Çedik, 10 yıl sonra yakalandı ve 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.