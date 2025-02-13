Trump’ın Tazminat Teklifini 75 Bin Kişi Kabul Etti

TRUMP’IN TEKLİFİ VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

NBC’nin aktarımına göre, ABD federal hükümeti insan kaynakları kurumu Personel Yönetim Ofisinin sözcüsü, Trump’ın “federal hükümeti küçültme” amaçlı olarak istifa eden çalışanlara tazminat ödemek istediğine dair bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 75 bin kişinin Trump’ın bu teklifini kabul ettiği bildiriliyor. Ancak, istifa edenlerin eylüle kadar maaş almaya devam edeceği belirtiliyor.

Trump’ın bu teklifi, federal iş gücünün yaklaşık yüzde 5 ila 10’unu hedef alan bir plan olarak düşünülse de, teklifi kabul edenlerin sayısı federal iş gücünün yüzde 5’inden daha az bir orana karşılık geliyor. Bu durum, beklenen etkiyi tam olarak yaratıp yaratmadığı konusunda bazı soru işaretleri oluşturuyor.