Trump’ın Telefon Numarası Karaborsada Satışta

Donald Trump’ın kişisel cep telefon numarasının sızdırılması, ABD siyaset sahasında ve medya kulislerinde çok büyük ses getirdi. Washington’daki tartışmalara göre, bu numara, finansal piyasalarda etkili olabilecek açıklamalara erişim sağlamak isteyen bazı kişiler tarafından karaborsada para ya da kripto para karşılığında elde edilmeye çalışılıyor.

PARA TEKLİFİ YAPILIYOR

ABD basınına bilgi veren iki yönetim yetkilisi, bu numaranın önemli kişilere satılma çabalarının Beyaz Saray’a ulaştığını aktardı. Yetkililerden biri durumu, “Gerçekten çılgınca. Bazı CEO’ların numara için para teklif ettiğini, kripto para yatırımcılarının kripto teklif ettiğini bile duydum” şeklinde değerlendirdi. The Atlantic’in haberine göre, bazı gazeteciler de bu numarayı elde edebilmek için dünya genelindeki liderlere ya da ünlü isimlere ait iletişim bilgilerini takas etmeye çalışıyor.

KONTROLDEN ÇIKIYOR

Bir başka yetkili ise yaşananları, “Kontrolden çıkmış durumda. Adeta bir yıkım topu gibi” ifadesiyle tanımladı. Başlangıçta yalnızca Trump’ın yakın çevresi ile sınırlı sayıda gazetecinin bildiği numaranın yayılması, başkana gelen telefon aramalarının kontrolünü zorlaştırmış durumda. Danışmanların bu yoğun telefon trafiğini izlemekten zorlandığı dile getirilirken, konuyla ilgili bir Beyaz Saray kaynağı, “Gerçekten arka arkaya gazeteciler arıyor. Telefon sürekli çalıyor” dedi.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise konuyla ilgili eleştirileri yanıtlayarak, “Başkan Trump tarihin en şeffaf ve en erişilebilir başkanıdır. Basın Trump’tan vazgeçemiyor ve bunu biliyorlar” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÇELİŞKİLİ MESAJLAR TEPKİ ÇEKİYOR

Özellikle ABD’nin İran’a yönelik son askeri harekâtlarından sonra, ABC News, CNN, Fox News, NBC News, The New York Times, The Washington Post ve Politico gibi birçok medya kuruluşunun başkanı arayarak açıklama almaya çalıştığı belirtildi. Trump’ın kısa telefon görüşmelerinde verdiği bazı çelişkili mesajlar ise küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Örneğin, bir görüşmede İran’la çatışmaların iki ya da üç gün içinde sona erebileceğini belirtirken, başka bir konuşmada sürecin dört ila beş hafta süreceğini ifade etti. Başka bir gazeteciye savaşın büyük ölçüde tamamlandığını belirtmesi ise petrol fiyatlarında ve ABD borsasında ani hareketliliğe sebep oldu.

HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMADI

Beyaz Saray’daki bazı yetkililerin, başkana telefon üzerinden yanlış bilgi iletilmesi ya da resmi politikalarla çelişen açıklamalarda bulunulması endişesi taşıdığı bildirildi. Buna karşın, başkanın telefon görüşmelerini sınırlama yönünde şu an için herhangi bir adım atılmasının planlanmadığı vurgulandı.