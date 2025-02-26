Trump’ın Yapay Zeka Videosu Tartışma Yarattı!

ÇOCUKLARIN KAÇIŞIYLA BAŞLIYOR

Videonun başlangıcında, çocukların savaş ortamında silahlı kişilerden kaçtığı sahneler yer alıyor. Ardından, Gazze lüks arabalar ve gökdelenlerle dolu bir tatil kentine dönüşüyor. Trump, dansözlerle eğlenirken, tabelalarda “Trump Gazze” ifadelerinin dikkat çektiği anlar yaşanıyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Videonun sonunda Trump ve Netanyahu, şezlonglarda yan yana uzanıyor. Trump’ın Truth Social hesabından paylaştığı bu video, hem destekçilerinden hem de karşıtlarından büyük tepkiler alıyor. Trump destekçisi bir kullanıcı: “Daha iyi ekonomi ve güçlü bir Amerika için oy verdim. Gazze için değil!” derken, başka bir kullanıcı ise: “Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum!” şeklinde yorum yapıyor. Videonun amacı ve Trump’ın vermeye çalıştığı mesajlar, büyük bir tartışma konusu haline geliyor.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEME GELİYOR

Donald Trump daha önce yaptığı bir açıklamada, Gazze’nin artık yaşanabilir bir yer olmadığını ve ABD’nin bu bölgeyi devralacağını iddia etmişti. Ayrıca, Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştu. Beyaz Saray’da Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze’nin yeniden inşasına dair planların tartışıldığı bilgisi de mevcut.