Trump: İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

İran ile İsrail Arasındaki Savaşın Gelişmeleri

İRAN’IN FUZE SALDIRISI

İran ve İsrail arasındaki savaş dokuzuncu gününe girdi. Tarafların sessiz kaldığı görülen sekizinci günde, iki taraf karşılıklı saldırılarına devam etti. İran sabah saatlerinde Beerşeba’ya füze saldırısı düzenledi. İran medyası, sabah saatlerinde gerçekleştirilen füze saldırısının ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü’nü hedef aldığını aktardı. Gün içerisinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini açıklıyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Dokuzuncu gününde ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. İran ile görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, çatışmaları nasıl durduracağını bilmediğini söylüyor. Trump, “İran’a olası bir müdahaleye belki gerek kalmayacak” diyerek, “İran’a iki hafta süre veriyorum.” dedi.

SALDIRILAR VE YARALILAR

Savaşın dokuzuncu günündeki önemli gelişmeler şunlar: 20.25’te İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin yaralandığı bildiriliyor. 19.20’de İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail’in saldırıları nedeniyle kültürel ve doğal mirasın tehditte olduğunu belirterek UNESCO’dan acil koruma talep etti. 19.15’te BM raportörleri, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak çatışmaların durması için çağrıda bulundu. 19.00’da İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İran’a karşı uzun bir savaşa hazır olmamız gerektiğini” ifade etti.

PUTİN’DEN YORUM

18.57’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in İran lideri Hamaney’i öldürme tehdidine ilişkin, “Bunun söylemde kalmasını diliyorum” dedi. 18.17’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in ülkesine yönelik başlattığı saldırılara karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.