Trump İran’a saldırı emri verdi

TRUMP’IN İRAN’A SALDIRI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasına müdahil olma niyetini iki hafta içinde açıklayacağını belirtse de, dün İran’daki üç nükleer tesise yapılacak saldırı emrini vererek ülkeyi fiili olarak savaşın içine sokmuş oldu. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump’ın bu ani kararının arkasında Tahran’ı “gafil avlama” amacı yattığı söyleniyor. Trump’ın cumartesi günü New Jersey’deki özel kulübünde birkaç saat içinde İran’a saldırı düzenlenmesi yönünde bir emir verdiği belirtildi. Gazeteye konuşan bir yetkili, “Hedef, herkesin bunu beklemediği bir durum yaratmaktı” dedi.

ASIL PLANA GİREN SALDIRI

Trump’ın orduya saldırı planını vermesi, “çok gizli planlama” kapsamında yer alıyordu. B-2 bombardıman uçakları, kısa süre içinde İran hava sahasına girerek en az altı adet sığınak delici bombayı İran’ın yer altındaki “nükleer kalbi” olan Fordo’ya bıraktı. Ayrıca, ABD ordusuna ait denizaltılar, İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesisleri Tomahawk seyir füzeleri ile vurdu. Trump “Fordo artık yok” açıklamasını yapsa da, İran’ın nükleer programında meydana gelen hasarın boyutu ve İran’ın ABD ya da müttefiklerine karşı saldırı başlatma ihtimali belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da İran’ın değerlendirebileceği seçenekler arasında yer alıyor.

İRAN İLE TEMAS VE SALI GÜNÜNDEKİ GÖRÜŞMELER

Bir ABD’li yetkili, Trump yönetiminin İran ile iletişim kurarak bu saldırının “bir seferlik olduğunu, bir rejim değişimi savaşının başlangıcı olmadığını açıkça belirttiğini” aktardı. Gazetenin verdiği bilgilere göre, ABD’nin İran’a saldırma kararı, Beyaz Saray’da haftalardır süren tartışmaların ardından alınmış. Bu süreçte askeri hazırlıklar yapılırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de “doğrudan koordinasyon” sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın son bir haftadır söz konusu “operasyonun” icrası konusunda içsel çelişkiler yaşadığı belirtiliyor. Salı günü “Durum Odası”nda, İran’a saldırı planlarının onaylandığı ama nihai emrin verilmediği bildirildi. Bu durumun amacı, İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına son verme istekliliğini değerlendirmek olarak gösteriliyor.

BELİRSİZLİK YARATMA NİYETİ

Habere göre, Trump aynı zamanda hem niyetini hem de zamanlamasını belirsiz tutmak istiyordu. Beyaz Saray’ın perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump’ın “İran’a krize diplomatik bir çözüm bulması için iki hafta vereceği” ifade edilmişti. Ancak bir gün sonra yaptığı açıklamada, sabrının azalmakta olduğunu belirtti. Buna göre, Trump, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebini geri çevirmeye devam etmesinin ardından saldırı kararını almaya yöneldi. Kimliği belirtilmeyen bir ABD’li üst düzey yetkili, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hedef aldıkları her şeye zarar verdikleri inancında olduklarını söyledi.