Trump, İsrail’in Planını Reddetti

İSRAİL’İN HAZIRLADIĞI PLAN VE ABD’NİN YAKLAŞIMI

İsrail, İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesini en az bir yıl geri itmek için hava saldırıları ve komando operasyonları içeren bir strateji oluşturmuştu. Ancak Trump, bu duruma diplomasi yoluyla yanıt vererek, İran ile müzakerelere başlama kararı aldı.

BEYAZ SARAY’DAKİ İÇ TARTIŞMALAR

Trump yönetimi içinde bazı yetkililer İsrail’in saldırısını desteklerken, diğerleri bunun bölgedeki bir savaşı tetikleyebileceği konusunda endişe duyuyordu. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, “İran’a yönelik bir saldırı istenmeyen sonuçlar doğurabilir” diyerek durumu değerlendirdi. Sonuç olarak, Trump, İsrail’e ABD’nin askeri desteğini sağlamayacağını açıkladı.

İRAN İLE MÜZAKERELERİN DEVAM ETMESİ

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ABD’nin İran ile diplomatik görüşmelere başladığını bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte İsrail’in saldırı planı şu aşamada askıya alınırken, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin devam ettiği ifade edildi.