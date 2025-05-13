Trump, İstanbul’da Barış Görüşmesine Katılacak

TRUMP’IN ORTADOĞU TURU BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk yurtdışı ziyareti için Ortadoğu’ya doğru yola çıktı. Trump’ın ilk durağı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad oldu. Trump, Riyad’da Suudi-ABD Yatırım Forumu’nda iş dünyası temsilcilerine hitap ediyor.

ŞARA İLE GÖRÜŞME PLANLARI

Yarın Riyad’da Şara ile görüşeceği açıklanan Trump, yeni Suriye hükümetinin ülkeyi istikrara kavuşturmada başarılı olmasını ummak gerektiğini belirtti. Suriye üzerindeki tüm yaptırımları kaldırdığını ifade eden Trump, bu kararı Suudi Veliaht Prensi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuktan sonra aldığını dile getirdi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı’nın bu hafta Türkiye’de bir araya geleceğini söyledi.

İSTANBUL’DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Trump, konuşmasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını duyurdu.

BÜYÜK SİLAH SATIŞI ANLAŞMASI

Trump, “ABD uzun yıllar yanlış yol izledi, artık yükselme dönemindeyiz. 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını imzaladık.” dedi. Trump’ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler arasında, “Suudi ekonomisinin büyük kısmı artık petrolden daha güçlü. Burada yaşanan değişim inanılmaz. Yeni nesil liderler bambaşka bir gelecek inşa ediyorlar. Ortadoğu’nun terörizmle değil teknoloji ile anıldığı bir yer haline geliyor. İnsanların birbirini bombalamasını istemiyoruz. Birlikte DAEŞ kurucularını ortadan kaldırdık. İran’a görülmemiş yaptırımlar uyguladık ve terörü fonlamasını önledik.” sözleri dikkat çekti.