Trump, İstanbul’da Putin’le görüşecek

KRİTİK GÖRÜŞME ORTAMINA HAZIRLIK

Ukrayna savaşı açısından Türkiye, yarın önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Başkanlık Uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, “Putin İstanbul’da olmamı ister ve bu mümkün. Orada olmazsam görüşmelere gider mi bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz.” diyerek durumu aktardı.

HAYAT KURTARMAK İÇİN GÜZEL FIRSATLAR

İstanbul’a gidip gitmeyeceği sorusu üzerine Trump, “Yarın Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacağız. Çok yoğun bir programımız var. Ancak bu hayat kurtarmak için geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.” dedi.

RUS HEYETİ TARİHİ GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIRLANIYOR

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İstanbul’da yapılacak Ukrayna barış görüşmelerine katılacak olan Rus heyetinin akşam saatlerinde belirleneceğini duyurdu. Peskov, heyet üyelerinin, “Putin talimat verdiğinde açıklanacağını” belirtti ve “Rus heyeti yarın İstanbul’da olacak ve Ukrayna heyetini bekleyecek” ifadesini kullandı.

RUS HEYETİNE KİM LİDERLİK EDECEK?

Putin’in yokluğunda Rus heyetine, 2022’deki görüşmelerde olduğu gibi eski Kültür Bakanı Vladimir Medinski’nin başkanlık etmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, “Putin’in Türkiye’ye gelmemesi barış ve ciddi müzakere niyeti olmadığı konusunda tüm dünya için net bir sinyal olacaktır.” diye değerlendirme yaptı.