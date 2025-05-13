Trump, İstanbul’da Rusya-Ukrayna Görüşmesi

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI TRUMP’IN ORTADOĞU TURU

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk yurtdışı ziyareti çerçevesinde Ortadoğu’ya doğru yola çıktı. Trump’ın ilk durak noktası, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad oldu. Riyad’da, Suudi-ABD Yatırım Forumu’nda iş dünyası temsilcilerine hitap ediyor.

TRUMP VE ŞARA GÖRÜŞMESİ

Trump, yarın Riyad’da Şara ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Bu görüşmede, yeni Suriye hükümetinin ülkenin istikrarını sağlamada başarılı olması gerektiğini ifade etti. Trump, Suriye üzerindeki tüm yaptırımları kaldırdığını belirtti ve bu kararını Suudi Veliaht Prensi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuktan sonra aldığını söyledi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı’nın bu hafta Türkiye’de bir araya geleceğini de açıkladı.

İSTANBUL’DA SİYASİ GÖRÜŞMELER

Trump konuşmasında, İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını belirtti.

TARİHİ SİLAH SATIŞI ANLAŞMASI

Trump, “ABD uzun yıllardır yanlış bir yol izliyordu, artık yükselme dönemindeyiz. 142 milyar dolarlık tarihin en büyük silah satış anlaşmasını imzaladık.” şeklinde konuştu. Trump’ın açıklamalarından bazı öne çıkan ifadeler ise şöyle oldu: “Suudi ekonomisinin büyük kısmı artık petrolden daha güçlü. Burada yaşanan değişim inanılmaz. Yeni nesil liderler bambaşka bir gelecek inşa ediyorlar. Ortadoğu, terörizmle değil teknoloji ile anıldığı bir yer haline geliyor. İnsanların birbirini bombalamasını istemiyoruz. Birlikte DAEŞ kurucularını ortadan kaldırdık. İran’a görülmemiş yaptırımlar uyguladık ve terörü finanse etmesini engelledik.”