Trump, Kanada’yı Satılık Olarak Görmüyor

KANADA’NIN BAĞIMLILIĞI VURGULANDI

Trump, görüşme öncesinde Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada’nın ABD’ye aşırı bağımlı olduğunu yineledi ve “Onlarda ihtiyacımız olan hiçbir şey yok, ama onların bizden her şeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Ancak Oval Ofis’te gerçekleşen toplantıda Trump, daha uzlaşmacı bir yaklaşım sergiledi. Carney’i seçim başarısı dolayısıyla tebrik eden Trump, onun kampanyasını “siyasi tarihindeki en büyük geri dönüşlerden biri” şeklinde değerlendirdi.

Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından Kanada-ABD ilişkilerinin gergin bir süreçten geçtiği gözlemleniyor. Trump’ın Kanada mallarına gümrük tarifeleri uygulama kararı ve Kanada’yı ABD’nin bir parçası haline getirme yönündeki söylemleri, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zora sokuyor. Oval Ofis’teki görüşmenin kamuya açık bölümünde Trump, “Üzerinden geçmemiz gereken bazı zorlu konular var ve bu sorun olmayacak” diyerek ticaret ve güvenlik konularına dikkat çekti.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMI PLANLANIYOR

Görüşmenin sonrasında iki lider, üst düzey danışmanları ve bakanlarıyla birlikte özel bir çalışma yemeğine katıldı. Bu yemekte ticaret, güvenlik ve savunma gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Carney, görüşmelerin zaman alacağını belirterek, ticaretin yanı sıra güvenlik ve savunma alanlarının da ele alınacağını ifade etti. Kanada ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin geleceği, önümüzdeki dönemdeki görüşmelerle şekillenecek.