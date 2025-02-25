Trump Macron’u Beyaz Saray’da Küçük Düşürdü mü?

TRUMP’IN MACRON’U KÜÇÜMSEMESİ

İngiliz tabloid gazetesi Daily Express, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da misafir ettiği Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’a karşı sergilediği tutum hakkında dikkat çekici bir haber yayımladı. Trump ve Macron, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te düzenlenen G7 Zirvesi’ne video konferans yoluyla katıldı. Trump’ın Macron’u, çalışma masasının kenarında bulunan bir sandalyeye oturtması Batı medyasının dikkatini çekti. Daily Express haberi, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 liderlerinin canlı video konferansı sırasında aşağılayıcı sahnelere konu oldu” ifadeleriyle veriyor.

OLAYLAR VE GÖRÜNTÜLER

Haberin detaylarında, Macron’un Trump’ın Oval Ofis’indeki çalışma masasının yanındaki bir sandalyeye oturtulmasının kendisini rahatsız ettiği belirtildi. Bu arada Trump, masanın ortasında büyük ve rahat bir deri sandalyede oturuyordu. ABD medyası, Trump’ın Macron’u karşılamak için Beyaz Saray’a çıkmadığını gösteren bir video paylaştı. Videoda, Macron’un şoförünün birkaç kez korna çalması sonucu, arabadan inerek tek başına binaya girişi gözlemleniyor. Ayrıca, basına açık yapılan ikili görüşme esnasında Macron’un elini Trump’ın dizine koyma girişimi dikkat çekti. Ancak Trump, aynı hareketi yapmak istediğinde durdurulması medyada konuşulan diğer bir ayrıntı oldu.

MACRON’UN ZİYARETİ VE GELECEK PLANLAR

Emmanuel Macron, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Ukrayna konusunda Avrupa Birliği’ni de dahil etme amacıyla 24 Şubat Pazartesi günü ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Benzer amaçlar taşıyan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bu hafta Washington’u ziyaret etmesi bekleniyor.