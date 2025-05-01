Trump: Musk İstediği Kadar Kalabilir

ELON MUSK’IN DURUMU VE HÜKÜMETTEKİ ROLÜ

Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısında, Amerikalı milyarder Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı sorumluluğuna dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Musk’a açık bir destek sundu. Trump, “Burada istediğin kadar kalabilirsin” diyerek, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerinde görevlerine daha fazla odaklanması beklenen Musk’a yönelik bir mesaj vermiş oldu.

MUSK’A YAPILAN HAKSIZLIKLAR

ABD Başkanı, Musk’ın federal hükümetin küçültülmesi ve israfın önlenmesi konusundaki katkılarına dikkat çekerek, “Elon Musk’a çok büyük haksızlıklar yapıldı. Gerçekten çok fedakarlık yaptı” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Musk’ın hükümetteki rolünün önemini vurguluyor.

TASARRUF MİKTARI ARTACAK

Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı kapsamında şu ana dek hükümette yaklaşık 160 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını ve bu miktarın artacağını belirtti. Bu ifade, Musk’ın hükümetteki görevindeki etkinliğini ortaya koyuyor.

AYRILMA BEKLENTİSİ

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Musk’ın Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakın zamanda hükümetteki resmi görevinden ayrılması bekleniyor. Bu durum, Musk’ın iş yaşamında yeni bir döneme geçişini işaret ediyor.