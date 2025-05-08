Trump, Netanyahu ile görüşmeyi sonlandırdı

TRUMP’IN NETANYAHU İLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump’ın manipüle edildiğine dair endişeler sebebiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan iletişimini sonlandırma kararı aldığını aktarıyor. Cozin, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bir İsrailli yetkiliye dayandırarak Trump’ın bu ilişkiyi koparma yoluna gittiğini belirtiyor.

MANİPÜLASYON ŞÜPHELERİ GÜNDEMDE

Cozin’in açıklamasına göre, söz konusu yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Cumhuriyetçi senatörlere Trump’ın ne yapması gerektiği hakkında “küstahça” ifadelerle yönlendirmesinin etkili olmadığını vurgulamış. Ayrıca, çevresindeki bazı kişilerin Trump’a “Netanyahu’nun kendisini manipüle ettiğini” söylediğini belirten yetkili, Trump’ın “enayi” ve “kendisiyle oynanan biri” olarak gösterilmekten nefret ettiğini dile getirmiş. Bu durum üzerine Trump’ın Netanyahu ile olan bağlantısını koparmaya karar verdiği belirtiliyor.

İSRAİL’İN POLİTİKALARI ELEŞTİRİLİYOR

Cozin, ABD’nin İsrail’le olan ilişkilerinin kötüleşmesinin kaynağı olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler hakkında net bir plan ve takvim sunamaması olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneriler getiremediğine dikkat çekerek, bu durumun etkilerini “Gazze’de de göreceğiz” şeklinde yorumluyor.