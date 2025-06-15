Trump, Netanyahu’nun Savaş Talebini Reddetti

İSRAİL’İN ABD’DEN YARDIM TALEBİ

İki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, İran’a yönelik saldırılarında ABD’den destek istiyor. İsrail’in, yer altına ya da dağın içine inşa edilmiş olan İran’ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gerekli sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle ABD’nin yardımını talep ettiği öne sürüldü.

ABD’NİN TUTUMU VE GÖRÜŞMELER

Axios haber sitesine dayandırılan bilgilere göre, Trump yönetimi şu ana kadar İsrail’in operasyonlarına mesafeli durmaya çalıştı. İran’da herhangi bir tesisin bombalanmasının ABD’yi doğrudan bir savaşa sürükleyeceği endişesi ile bu durumu şu an dikkate almadığı ifade ediliyor. ayrıca başka bir İsrailli yetkilinin, Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede “gerekirse bunu yapabileceğini” söylediği iddia edildi. İsrail, Trump’ın talebiyle ilgili olumlu bir yanıt almayı umuyor.

BARİŞÇIL ÇÖZÜM İHTİMALI

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, yapmış olduğu açıklamada “Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmayı çözmek için başarılı bir barışçıl çözüm bulma yeteneğine sahibiz. İran’ın barışı sağlamasının en hızlı yolu, nükleer silah programından vazgeçmesidir.” şeklinde ifadeler kullandı.