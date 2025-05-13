Trump, Ortadoğu Turu’nu Başlattı

AMERİKA’NIN ORTADOĞU TURU BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk yurtdışı ziyareti için Ortadoğu’ya yönelik bir tur gerçekleştirdi. Trump’ın bu turdaki ilk durağı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad oldu. Trump, Riyad’da gerçekleşen Suudi-ABD Yatırım Forumu’nda iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek konuşma yaptı.

TRUMP’IN GÖRÜŞMELERİ VE AÇIKLAMALARI

Yarın Riyad’da Şara ile bir görüşme gerçekleştireceği duyurulan Trump, yeni Suriye hükümetinin ülkeyi istikrara kavuşturmasını ummak gerektiğini ifade etti. Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını ve bu kararı Suudi Veliaht Prensi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra aldığını belirtti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı’nın bu hafta Türkiye’de görüşeceğini açıkladı.

İSTANBUL’DA BARİŞ GÖRÜŞMELERİ VE SİLAH SATIŞI ANLAŞMASI

Trump, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını da duyurdu. Bunun yanı sıra, “ABD uzun yıllar yanlış yol izledi, artık yükselme dönemindeyiz. 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını imzaladık.” dedi. Trump’ın konuşmasından dikkat çeken diğer ifadeleri ise şu şekilde: “Suudi ekonomisinin büyük kısmı artık petrolden daha güçlü. Burada yaşanan değişim inanılmaz. Yeni nesil liderler bambaşka bir gelecek inşa ediyorlar. Ortadoğu’nun terörizmle değil teknoloji ile anıldığı bir yer haline geliyor. İnsanların birbirini bombalamasını istemiyoruz. Birlikte DAEŞ kurucularını ortadan kaldırdık. İran’a görülmemiş yaptırımlar uyguladık ve terörü fonlamasını önledik.”