Trump, Papa’nın Cenaze Törenine Katılacak

TRUMP’IN CENAZE TÖRENİNE KATILIMI

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla, Papa’nın cenaze törenine katılacağını açıkladı. Trump, “Melania ile ben, Papa Franciscus’un Roma’daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Trump’ın “sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesi, sosyal medyada bazı kullanıcılar ve Demokrat hesaplar tarafından eleştiriliyor. Bu tür sözlerin bir cenaze töreni için uygun olmadığı yönündeki yorumlar dikkat çekiyor.

PAPA FRANCISCUS’UN VEFATI

Vatikan, Papa Franciscus’un dün yerel saatle 07.35’te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenaze töreni, Roma’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda gerçekleştirilecek.

TRUMP’IN KATILIMININ DİPLOMATİK ÖNEMİ

Trump’ın cenaze törenine katılımı, ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurt dışı ziyareti olması bakımından diplomatik açıdan önemli bir yere sahip. Bu ziyaret, Vatikan ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.