Trump, Pazartesi Putin’le Görüşecek

TRUMP’IN ORTA DOĞU TURU VE PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda gerçekleştirdiği Orta Doğu turunu sona erdirdi. Dünya genelinde yankı uyandıran, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan barış müzakerelerine katılması bekleniyordu. Ancak Trump, ülkesine dönüş yaptıktan sonra, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını duyurdu.

PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, önümüzdeki pazartesi günü Putin ile telefonda görüşeceğini belirtti. Trump, görüşmede “gündemimizin savaşı durdurmak ve ticaret olacağını” ifade etti. Ayrıca, görüşmelerin sonrasında Ukrayna lideri Zelensky ile birlikte NATO’nun çeşitli üyeleriyle de bir araya geleceğini aktardı.