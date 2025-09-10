Ekonomi

Trump, Powell’ı Felaket Olarak Değerlendirdi

Trump, Truth Social platformundan gerçekleştirdiği paylaşımında ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine değindi. ÜFE verilerine göre enflasyonun bulunmadığını ifade eden Trump, “çok geç” diye adlandırdığı Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını hemen “büyük” bir şekilde düşürmesi gerektiğini belirtti. Trump, “Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok” ifadesini kullandı. Öte yandan, Ağustos ayında ABD’de ÜFE aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında kaldı.

Koronavirüs Vakaları Yeniden Artıyor

Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor; grip şikayetiyle hastaneye giden bazı bireylerde COVID-19 tespit edildi.
Eylülde Antalya’da Plajlar Kalabalık

Eylül ayında Alanya'da sıcaklık 32 dereceye ulaşırken, tatilciler Kleopatra Plajı'na akın etti. Plajdaki yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

