Trump, Powell’ı Felaket Olarak Nitelendiriyor

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını vurgulayan Trump, “çok geç” ifadesiyle bahsettiği Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranını derhal “büyük” ölçüde indirmesi gerektiğini belirtti.

Trump, “Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok.” değerlendirmesinde bulundu. ABD’de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,6 artış göstererek beklentilerin altında kalmıştı.

İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 64 BİN 656

Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucunda can kaybı 24 saatte 41 artarak toplamda 64 bin 656'ya ulaştı.
Sahte E-İmzalarla Kamuya Sızdılar

Kamu görevlilerinin e-imzalarını kullanan çete, sahte diplomalar üreterek dikkat çekti. Duruşma ise 12 Eylül'de başlayacak; sistemin işleyişi merak ediliyor.

