Trump, Powell’ı Felaket Olarak Nitelendiriyor

TRUMP’IN PAYLAŞIMLARI

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını vurgulayan Trump, “çok geç” ifadesiyle bahsettiği Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranını derhal “büyük” ölçüde indirmesi gerektiğini belirtti.

Trump, “Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok.” değerlendirmesinde bulundu. ABD’de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,6 artış göstererek beklentilerin altında kalmıştı.