Trump, Powell’ı Felaket Olarak Tanımladı

TRUMP’IN PAYLAŞIMI

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformunda yapmış olduğu bir açıklamada, konuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, ülkede enflasyonun bulunmadığını ifade eden Trump, “çok geç” ifadesiyle hitap ettiği Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranını derhal “büyük” ölçüde düşürmesi gerektiğini vurguladı.

POWELL’A AİT DEĞERLENDİRMELER

Trump, “Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok.” şeklinde sözler sarf etti. ABD’de ÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalma gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.