Trump: Powell’ın İşine Derhal Son Verilmeli

TRUMP’IN FAİZ ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda faiz konusunu gündeme getirerek Powell’ı hedef aldı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını 7’nci kez düşürmeye hazırladığı bir dönemde, Trump, Powell’ın “çok geç kaldığına” dikkat çekti. Ayrıca, Fed Başkanı’nı “her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla” suçladı. Trump, Powell’ın yaptığı açıklamaları “tümüyle rezalet” olarak değerlendirdi ve ABD’nin tarifelerle “zenginleştiğini”, birçok ürünün fiyatının da düştüğünü savundu. Powell’ın faiz oranlarını çok önceden düşürmesi gerektiğini ifade eden Trump, “Powell’ın işine bir an önce son verilmeli” dedi.

ECB’NİN FAİZ KARARLARI

Öte yandan, ECB bugün piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Powell daha önceki bir açıklamasında, Trump’ın kendisini işten çıkaramayacağını ve talep etmesi durumunda istifa etmeyeceğini belirtmişti. Fed Başkanı Powell’ın görev süresi 2026 yılında sona erecek.

POWELL’DAN ENFLASYON UYARISI

Fed Başkanı Powell, katıldığı bir etkinlikte bankanın kendini “zorlu bir senaryonun” içinde bulabileceğine dair bir uyarıda bulundu. Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenlemeler konusundaki değişikliklerin etkilerinin henüz belirsiz olduğunu belirten Powell, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir.” ifadelerini kullandı.