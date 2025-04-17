Trump: Powell’ın İşine Son Verilmeli

TRUMP’IN POWELL’A YÖNELTTİĞİ SUÇLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, faizle ilgili meseleler nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını 7’nci kez düşürmeye hazırlandığı dönemde, “çok geç kaldığına” dikkat çeken Trump, Powell’ı “her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla” eleştirdi. Trump, Powell’ın yaptığı son açıklamaların “tümüyle rezalet” olduğunu belirtti ve ABD’nin tarifelerle “zenginleştiğini” ifade ederek, birçok ürünün fiyatlarının düştüğünü savundu. Powell’ın faiz oranlarını daha önceden düşürmesi gerektiği mesajını veren Trump, “Powell’ın işine bir an önce son verilmeli” dedi.

ECB’NİN POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası bugün piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Powell, daha önceki bir açıklamasında, Kasım 2024’te basına, Trump’ın kendisini işten çıkaramayacağını ve kendisinden talep edilmesi durumunda istifa etmeyeceğini belirtmişti. Fed Başkanı Powell’ın görev süresi 2026 yılında sona erecek.

POWELL’DAN ZORLU SENARYO UYARISI

Fed Başkanı Powell, katıldığı etkinlikte bankanın kendisini, enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu “zorlu bir senaryo” ile karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme alanlarında gerçekleştirdiği önemli politika değişikliklerine dair Powell, “Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor.” dedi. Powell, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir.” şeklinde konuştu.