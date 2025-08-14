Trump: Putin Anlaşma Yapmayı İstiyor

DÜNYA GÖRÜŞMEYE ODakLANDI

Dünyanın merakla beklediği görüşme için geri sayım devam ediyor ve bu süreçte karşılıklı açıklamalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi Fox News Radio’ya verdiği röportajda, “Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol oynadı” dedi. Trump, Putin’in anlaşma yapacağına inandığını da aktardı.

BASIN TOPLANTISI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Medya erişim konusuna da değinen Trump, “Her halükârda bir basın toplantısı yapacağım ama Putin ile ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyorum” ifadeleriyle durumu özetledi. Bu noktada, görüşmenin detaylarının ve sonuçlarının açıklık kazanması bekleniyor.

GELECEK PLÂNLAR VE OLASILIYOR KONUMLAR

Trump, Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin sonrasında planlarını da ortaya koydu. Görüşmenin olumlu geçmesi durumunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’i ikinci bir görüşme için arayacağını belirtti. “Takip toplantısı için üç olası lokasyonumuz var” diyen Trump, kötü bir görüşme olması halinde ise kimseyi aramayacağını vurguladı.