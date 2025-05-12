Trump: ‘Putin, Ateşkes İstemiyor, Türkiye’yi Tercih Ediyor’

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden önemli bir duyuruda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapma niyeti taşımadığını, bu konuda Türkiye’de müzakere yapılmasını tercih ettiğini aktardı. “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan gölüne son verebilecek olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna, buna derhal onay vermeli” şeklinde konuştu. Trump, ayrıca Putin’in İkinci Dünya Savaşı Zaferi’ni kutlamaya odaklandığını ve Ukrayna ile anlaşma yapma umudunu kaybetmeye başladığını da dile getirdi.

PUTİN’İN TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan müzakerelere başlamayı önerdi. Bu teklif, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı ve Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

AVRUPALI LİDERLERİN GÖRÜŞÜ

Avrupalı liderler, müzakere masası kurulmadan önce Rusya’nın koşulsuz ateşkesi kabul etmesini umut ediyor. Trump, Avrupa liderleri ve ABD’nin müzakerelerin sonucuna göre hareket edeceğini belirterek, bu önemli toplantının derhal yapılması gerektiğini ifade etti.