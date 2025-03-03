Trump: Putin Değil Göçmenler Asıl Tehlike!

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE GÖÇMEN POLİTİKALARI ÜZERİNE YORUMLAR

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada Rusya’yı kayırdığına dair gelen eleştirilere alışılmadık bir yanıt veriyor: “Vladimir Putin’den korkacağınıza, sınırlarımızdan giren göçmenlere bakın!” Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Rusya lideri yerine düzensiz göçmenlerin “katil, uyuşturucu satıcısı ve akıl hastası” olduğunu öne sürerek, asıl tehlikenin burada bulunduğunu vurguluyor.

GÖÇMENLERİN ÜLKE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Trump, takipçilerine “Putin hakkında endişelenmeyi bırakın” diyerek sesleniyor ve “Asıl zamanınızı, tecavüz çeteleri, uyuşturucu baronları, katiller ve akıl hastanelerinden kaçanların ülkemize sızmasına ayırın!” şeklinde eklemede bulunuyor. Fransa, Almanya gibi aşırı sağın yükseldiği ülkelerdeki göçmen politikalarına atıfta bulunarak “ABD’yi kaybetmeyin” mesajı veren Trump, göçmen karşıtı söylemiyle muhafazakâr tabanını harekete geçirmeyi hedefliyor. Bunun ardından sosyal medyada bu açıklama geniş yankı buldu. Trump, seçim kampanyalarında genellikle Meksika sınırından giren düzensiz göçmenleri hedef alıyor ve bu kişilerin arasında hapishanelerden ve akıl hastanelerinden kaçan “tehlikeli suçlular” bulunduğunu belirtiyor.

POLİTİK VE SOSYAL ETKİLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

“Onlar ABD’de şiddeti körüklüyor,” diyen Trump, göçmenleri teröristlerle ilişkilendirdiğini ifade ediyor. Bu söylemin gerçekliği sorgulanırken, bu durumun siyasi bir hamle olup olmadığı tartışmaları da artıyor. ABD’nin göç politikalarını ve güvenlik algısını nasıl şekillendireceği soruları, siyasetin gündeminde önemli bir yer tutacağa benziyor.