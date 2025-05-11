Trump, Putin’in Teklifine Yanıt Verdi

PUTİN’DEN ÜÇÜNCÜ ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes ilan etti ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz şekilde doğrudan görüşmeler yapma teklifinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalar geldi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” şeklinde ifadeler kullandı. “Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” diyerek, her iki tarafla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti. Trump, “ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” dedi.

KİEV’DE SALDIRILARA DİRENİŞ

Diğer taraftan, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkes sona ererken, Ukrayna, Rusya’nın yeniden saldırı düzenlediğini açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını ifade etti. Saldırı, Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmeler yapmak üzere Ukrayna’ya teklifi sonrası gerçekleşti. Reuters’a bilgi veren görgü tanıkları, Kiev’de hava savunma sistemlerinin çalıştığına dair patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

PATRIYALERI GÖRÜŞME TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” dedi ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çeken Putin, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” diye ekledi.