Trump, Putin’in Teklifine Yanıt Verdi

Ateşkes AÇIKLAMASI VE TEPKİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes ilan etti ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme önerisinde bulundu. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” ifadelerini kullandı. Trump, bunun yanı sıra “Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” değerlendirmesiyle, “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim” dedi. “ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” şeklinde konuştu.

Ukrayna’DAKİ SALDIRILAR VE HAVA SAVUNMALARI

Diğer taraftan, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkes sona erdi ve Ukrayna, Rusya’nın yeniden saldırı başlattığını belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını püskürtmeye çalıştığını aktardı. Bu saldırı, Putin’in 15 Mayıs’ta Ukrayna ile doğrudan görüşmeler yapma teklifinin hemen ardından gerçekleşti. Reuters’a konuşan tanıklar, Kiev’de hava savunma sistemlerinin devrede olduğuna dair patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

PUTİN’İN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da yapılan basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki önemli rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.