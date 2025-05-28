Trump: Putin’le Farklı Tepkiler Vereceğiz

ABD-RUSYA ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki gerilim daha da tırmanıyor. Trump, Ukrayna’daki barış süreci üzerine yaptığı açıklamalarda sert bir dil kullanmayı sürdürüyor. “Putin ateşle oynuyor” diyerek durumu açıklayan Trump, bu kez de “farklı tepkiler vereceğiz” ifadesiyle uyarıda bulundu.

PUTİN’İN İSTEKLERİ HAKKINDA BELİRSİZLİK

Trump, Putin’in savaşı gerçekten bitirme isteği hakkında soruya verdiği cevapta, “Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, çok yakında öğreneceğiz” şeklinde yanıt verdi. Ukrayna’daki durumun kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Trump, “Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz” dedi.

PUTİN VE ZELENSKY İLE GÖRÜŞME İHTİMALI

Trump ayrıca, “Gerekirse Putin ve Zelensky ile aynı masada otururum” diye ekledi. Önceki gün Truth Social hesabında açıklamalarda bulunan Trump, “Vladimir Putin’in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya’nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!” ifadelerini de kullanmıştı. Trump, Rusya’nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusundaki yavaşlığından memnun olmadığını dile getirmişti.

MEDVEDEV’DEN UYARI

Rusya’nın eski Başbakanı Dmitry Medvedev, Trump’ın açıklamalarını sosyal medya üzerinden değerlendirerek, “Rusya’nın başına daha kötü şeylerin gelebileceği ve Putin’in ateşle oynadığı” söylemlerinin Üçüncü Dünya Savaşı riski taşıdığını belirtti. Medvedev, “Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump’ın bunu anladığını umuyorum” ifadelerini kullandı.