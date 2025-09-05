Trump: Putin’le Yakında Görüşeceğiz

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ KARAR

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kararnamesi ile 200. kez imza atmış bulunuyor. Bu yeni kararla birlikte Savunma Bakanlığı’nın ismi ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirildi.

PUTİN İLE YENİDEN GÖRÜŞECEK

İmza töreninde, üç hafta önce Alaska’da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüşeceğini belirten Trump, “Bu savaşı bitireceğiz. Birçok savaşı durdurdum ama Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmek en zoru.” sözlerini dile getirdi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR YOLCULUK

Savunma Bakanı bundan böyle resmi yazışmalarda ve törenlerde ‘Savaş Bakanı’ unvanını kullanacak. Donald Trump ve ekibi, ‘savunma’ kelimesinin pasif bir hava taşıdığını, ‘savaş’ kelimesinin ise daha güçlü bir imaj yarattığını ifade ediyor. Beyaz Saray, bu değişikliğin ABD tarihindeki ‘Savaş Bakanlığı’ adı altında kazanılan zaferlere de göndermede bulunduğunu belirtti. ABD tarihinde 1789’dan 1947’ye kadar ‘Savaş Bakanlığı’ yer alıyordu. 2. Dünya Savaşı sonrası ‘Savaş Bakanlığı’ yeniden yapılandırılarak 1949’da ‘Savunma Bakanlığı’ ismini aldı.

PENTAGON İSMİ SÜRECEK

Bakanlığın adının kalıcı olarak değişmesi için ABD Kongresi’nin onayına ihtiyaç var. Bu nedenle Trump’ın kararnamesi, yalnızca ‘ikincil kullanım’ için geçerli durumda. ABD’de Savunma Bakanlığı genellikle dev yerleşkesine atfen ‘Pentagon’ olarak adlandırılmakta ve bu isim kullanımına devam edilecek.