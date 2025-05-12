Trump: ‘Putin Müzakere İstiyor, Ateşkes Değil’

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile ateşkes anlaşması istemediğini, bununla birlikte Türkiye’de müzakerelere gitmeyi tercih ettiğini ifade etti. Trump, Ukrayna’nın bu teklifi hemen kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan gölüne son verebilecek olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna, buna derhal onay vermeli.” şeklinde konuştu.

PUTİN’İN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Trump, ayrıca Putin’in İkinci Dünya Savaşı Zaferi’ni kutlamaya odaklandığını ve Ukrayna ile anlaşma yapacağına dair inancının azaldığını belirtti. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan müzakerelere başlamayı önerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

AVRUPALI LİDERLERİN BEKLENTİSİ

Avrupalı liderler ise müzakere masası kurulmadan önce Rusya’nın koşulsuz ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Trump, Avrupa liderleri ve ABD’nin müzakerelerin sonuçlarına göre harekete geçeceğini dile getirerek, toplantının derhal yapılması gerektiğinin altını çizdi.