Trump: ‘Putin Müzakere Yerini Türkiye Seçti!’

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmadığını, bunun yerine Türkiye’de müzakere etmeyi tercih ettiğini dile getirdi. Ukrayna’nın bu teklifi hemen kabul etmesi gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan gölüne son verebilecek olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna, buna derhal onay vermeli.” Trump, ayrıca Putin’in İkinci Dünya Savaşı Zaferi’ni kutlama çabalarına ve Ukrayna ile anlaşma yapma konusundaki inancının azalmaya başladığına değindi.

PUTİN’DEN MÜZAKERE TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile doğrudan müzakerelere 15 Mayıs’ta İstanbul’da başlamayı önerdi. Bu çağrının ardından Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

AVRUPALI LİDERLERİN BEKLENTİLERİ

Avrupalı liderler, müzakere masası kurulmadan önce Rusya’nın koşulsuz ateşkesi kabul etmesini istiyor. Trump, Avrupa liderleri ve ABD’nin müzakerelerin sonuçlarına göre hareket edeceğini belirtirken, toplantının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.