Dünya

Trump-Putin Telefon Görüşmesi Sona Erdi

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DÜNYA, GÖRÜŞMEDEN GELEN SONUCU BEKLİYOR

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştireceği telefon görüşmesinin sonuçlarını merakla bekliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme hakkında bilgi vermişti ve bu telefon görüşmesinin bugün 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilmişti.

GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinin saat 17.00’den itibaren sürdüğü ifade edildi. Beyaz Saray, “Bir saattir devam eden görüşme iyi gidiyor ve hala devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Trump ile Putin arasındaki görüşmeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, görüşme sona erdi ve detaylar Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. Beyaz Saray, “Trump Putin ile anlaştı” diyerek şu bilgileri aktardı:

– Ukrayna ile süren savaşın kalıcı barışla sona ermesi konusunda anlaşma sağlandı.
– Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurmayı kabul etti.
– Rusya, Kiev’e iyi niyet göstergesi olarak 23 yaralı Ukraynalı askeri teslim edecek.
– Müzakereler hemen Orta Doğu’da başlayacak.
– Karadeniz’de denizcilik ateşkesinin sağlanmasına yönelik teknik müzakereler, tam ateşkes ve kalıcı barış ile devam edecek.

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