Trump: ‘Putin, Türkiye’de Müzakere İstiyor!’

TRUMP’IN ATEŞKES TEKLİFİNE YAKLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerindeki açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemediğini, aksine Türkiye’de müzakereleri tercih ettiğini belirtti. Trump, Ukrayna’nın bu teklifi hızlıca kabul etmesi gerektiğini vurguladı ve “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan gölüne son verebilecek olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna, buna derhal onay vermeli” ifadelerini kullandı. Trump, Putin’in İkinci Dünya Savaşı Zaferi’ni kutlamaya odaklandığını ve Ukrayna ile bir anlaşma yapma umudunu yitirmeye başladığını belirtti.

PUTİN’İN İSTANBUL TEDBİRLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile doğrudan müzakerelere başlanmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Avrupalı liderler ise müzakere masası kurulmadan önce Rusya’nın koşulsuz bir ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Trump, Avrupa liderleri ve ABD’nin müzakerelerin sonucuna göre hareket edeceğini belirterek, toplantının derhal yapılması gerektiğini söyledi.