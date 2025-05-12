Dünya

Trump: ‘Putin, Türkiye’de Müzakere İstiyor!’

trump-putin-turkiye-de-muzakere-istiyor

TRUMP’IN ATEŞKES TEKLİFİNE YAKLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerindeki açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemediğini, aksine Türkiye’de müzakereleri tercih ettiğini belirtti. Trump, Ukrayna’nın bu teklifi hızlıca kabul etmesi gerektiğini vurguladı ve “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan gölüne son verebilecek olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna, buna derhal onay vermeli” ifadelerini kullandı. Trump, Putin’in İkinci Dünya Savaşı Zaferi’ni kutlamaya odaklandığını ve Ukrayna ile bir anlaşma yapma umudunu yitirmeye başladığını belirtti.

PUTİN’İN İSTANBUL TEDBİRLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile doğrudan müzakerelere başlanmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Avrupalı liderler ise müzakere masası kurulmadan önce Rusya’nın koşulsuz bir ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Trump, Avrupa liderleri ve ABD’nin müzakerelerin sonucuna göre hareket edeceğini belirterek, toplantının derhal yapılması gerektiğini söyledi.

ÖNEMLİ

Dünya

Abd Ve İran, Müzakereleri Sürecekler

ABD ile İran, Tahran’ın nükleer programındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla Umman'daki görüşmelerde müzakerelere devam etme kararı aldı.
Gündem

Bakırhan: Pazarlık Söz Konusu Değil

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’nın 12. Kongre kararlarının kısa süre içinde açıklanacağını belirterek, sürecin şeffaf olduğunu ve pazarlık olmadığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.