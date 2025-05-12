Trump: ‘Putin Türkiye’de Müzakere İstiyor!’

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapma isteğinin olmadığını, bunun yerine Türkiye’de müzakere yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Trump, Ukrayna’nın bu teklifi acilen kabul etmesi gerektiğini vurguladı ve “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan gölüne son verebilecek olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna, buna derhal onay vermeli” şeklinde konuştu. Ayrıca, Putin’in İkinci Dünya Savaşı Zaferi’ni kutlamaya odaklandığını ve Ukrayna ile anlaşma yapma konusundaki inancının azaldığını da dile getirdi.

PUTİN’İN MÜZAKERE TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan müzakerelere başlama önerisi getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Avrupalı liderler ise müzakere süreci başlamadan önce Rusya’nın koşulsuz ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Trump, Avrupa liderleri ve ABD’nin müzakerelerin sonuçlarına bağlı olarak hareket edeceğini belirterek, toplantının mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.