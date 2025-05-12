Trump, Reçeteli İlaçlar İçin Fiyatları Düşürdü

ABD BAŞKANI’NDAN TARİHİ DUYURU

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı gizem dolu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti: “Uzun yılların en önemli duyurusu olacak!” Beklentileri yükselten bu açıklamanın ardındaki gerçek bir hafta sonra ortaya çıktı. Trump, 12 Mayıs’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, reçeteli ilaç fiyatlarını yüzde 30-80 oranında indirmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesine imza atacağını duyurdu. Bu karar, ABD sağlık sisteminde önemli bir reform olarak karşılık buldu ve milyonlarca Amerikalı için umut kaynağı oldu.

GİZEMLİ PAYLAŞIMIN PERDESİ ARALANDI

Trump, 7 Mayıs’ta X platformunda yaptığı paylaşımda “Çok önemli bir konuda, yıllardır yapılmış en büyük duyurulardan biri geliyor,” ifadesiyle merakları artırmıştı. Bu paylaşım, sosyal medya ve uluslararası basında geniş spekülasyonlara yol açtı. 12 Mayıs akşamı gerçekleştirilen basın toplantısında Trump, bu gizemli adımın ilaç fiyatlarını düşürme planı olduğunu açıkladı. “Amerikalılar, yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla 5-10 kat daha fazla ödüyor. Bu haksızlığa son veriyoruz!” diyerek kararnamenin ayrıntılarını aktardı.

KARARNAME NE GETİRİYOR?

Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi, reçeteli ilaç ve eczacılık fiyatlarını hemen yüzde 30-80 oranında düşürmeyi hedefliyor. Bu karar, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük ilaç fiyatlarını ödeyen ülkelerle aynı seviyeden yararlanmasını sağlayacak. Trump, “Amerikalılar artık ilaç şirketlerinin insafına bırakılmayacak. En adil fiyatları biz ödeyeceğiz,” diyerek bu kararla ilgili kendine güvenen bir açıklama yaptı. Bu adım, özellikle kronik hastalığı olan ve yüksek ilaç masraflarıyla mücadele eden milyonlarca Amerikalı için büyük bir rahatlama getirecek.

DEMOCRATLAR BU SORUNU ÇÖZEMEDİ

Trump, konuşmasında Demokratları da sert bir dille eleştirdi: “Demokratlar, bu sorunu yıllardır çözemedi. Onların beceriksizliği yüzünden halkımız pahalı ilaçlara mahkum edildi.” 13 Mayıs sabahı saat 09:00’da Beyaz Saray’da kararnamenin imzalanacağını duyuran Trump, “Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli icra emirlerinden biri olacak,” diyerek kararın kritik önemine dikkat çekti. Kararnamenin amacı, ilaç şirketlerinin fiyat politikalarını düzenlemek ve aracıların kâr marjlarını sınırlandırmak.