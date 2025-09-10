Trump Restoranda Yuhalandı: ‘Zamanımızın Hitler’i’

ABD BAŞKANI TRUMP’A PROTESTO

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde Washington DC’de bir restoranda yemek yediği esnada protestocuların hedefi oldu. Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de katıldığı ziyarette, savaş karşıtı kadınların oluşturduğu CodePink adlı sivil toplum kuruluşu üyeleri restorana girerek Trump’a yönelik sloganlar attı.

PROTESTOCULAR DİLE GETİRDİ

Protestocular, “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” ve “Trump, bugünün Hitleri” gibi sloganlarla karşı duruşlarını sergiledi. Gazze’de yaşanan insani duruma dikkat çeken grup, Trump’ın İsrail’e verdiği desteği eleştirdi. Görgü tanıklarına göre, kısa bir süre gerginlik yaşanırken, Trump protestocuların dışarı çıkarılmasını istedi. Güvenlik güçleri müdahale ederken, Trump bu sırada sessiz kaldı.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Restoranın güvenlik görevlileri, protestocuları dışarı çıkardı. Dışarıda da grup, Filistin lehine slogan atmaya devam etti. Olayın ardından Trump cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Daha önce de benzer protestolarla karşılaşanTrump, bu tür durumlarla sıkça gündeme geliyor.