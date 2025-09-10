Trump: Saldırı Netanyahu’nun Kararıydı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas müzakere heyetini hedef alan hava saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, bu kararın tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alındığını belirtti. Trump, “Bu benim değil, Netanyahu’nun kararıydı” ifadelerini kullandı.

KATAR’A OLUMSUZ ETKİ

Trump, açıklamasında, “Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD’nin yakın müttefiki olan Katar’ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail’in veya Amerika’nın hedeflerine hizmet etmez.” değerlendirmesini yaptı. Saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu tarafından bilgilendirildiklerini söyleyen Trump, saldırının kararının Netanyahu tarafından alındığını yineledi.

SALDIRI HAKKINDAKİ BİLGİLER

ABD Başkanı, saldırıyı öğrendikten sonra Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan Katarlıları “yaklaşan saldırı” hakkında bilgilendirmesini istedi. Trump, Witkoff’un bu bilgiyi ulaştırdığını ancak “çok geç kalınmıştı” ifadesini kullandı. Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak gören Trump, saldırıdan sonra Netanyahu ile görüştüğünü kaydetti.

NETANYAHO İLE GÖRÜŞME

Trump, İsrail’in saldırısını “talihsiz bir olay” diye tanımladı ve Katar Emiri ile Başbakanı’na, ülkeye verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettiğini dile getirdi. Ek olarak, Trump, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı sonuçlandırması için Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya talimat verdiğini de belirtti.