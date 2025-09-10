Trump: Saldırı Netanyahu’nun Kararıydı, Değil

TRUMP’TAN İSRAİL’İN SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına dair açıklamalarda bulundu. Trump, bu saldırının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alındığını belirterek, “Bu benim değil, Netanyahu’nun kararıydı” ifadesini kullandı.

KATAR’A YÖNELİK BOMBALAMA DEĞERLENDİRMESİ

Trump, “Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD’nin yakın müttefiki olan Katar’ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail’in veya Amerika’nın hedeflerine hizmet etmez” diyerek saldırının yanlış bir karar olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ABD Başkanı, saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusuna bilgi verildiğini ifade etti ve “Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi” dedi.

KATIŞMIŞ BİR DURUM VE GECİKME

Trump, saldırıya dair bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan Katarlıları “yaklaşan saldırı” hakkında bilgilendirmesini istediğini belirtti. Ancak, bu bilgilendirmenin çok geç yapıldığını dile getirdi ve “O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı” dedi.

DOST KATAR İLE GÖRÜŞMELER

Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırının ardından Netanyahu ile görüştüğünü aktardı. Saldırıyı “talihsiz bir olay” olarak tanımlayan Trump, “Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı sonuçlandırması talimatını verdiğini de belirtti.