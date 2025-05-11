Trump’tan Açıklama: Büyük Gün İhtimali!

PUTİN’DEN ÜÇÜNCÜ ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşı konusunda yaptığı üçüncü ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan önemli bir açıklama geldi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” sözlerini sarf etti. Trump, “Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” değerlendirmesini yaptı ve “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

KİEV’DE PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR

Öte yandan, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkes sona ererken, Ukrayna yeniden Rusya’nın saldırı düzenlediğini açıkladı. Başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını bildirdi. Bu saldırı, Putin’in Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmeler yapma teklifinden sadece saatler sonra gerçekleşti. Reuters’a konuşan görgü tanıkları da Kiev’de hava savunma sistemlerinin çalıştığını gösteren patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

PUTİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da gerçekleştirilen basın toplantısında Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini açıkladı ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” değerlendirmesini yaptı.