Trump’tan Altın Kart İle Yatırım Hamlesi

TRUMP’IN YENİ KARARNAMESİ

Trump, Oval Ofis’te imzaladığı başkanlık kararnameleri sonrasında “Altın kart” satışına başlayacaklarını duyurdu. Trump, “Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size ‘yeşil kart’ ayrıcalıkları sağlayacak, ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak.” şeklinde konuştu.

ZENGİNLERE YENİ BİR FIRSAT

Zenginlerin bu kartı edinerek ABD’ye geleceğini dile getiren Trump, bu kişilerin yüksek miktarda para harcayacaklarını, önemli vergiler ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam oluşturacaklarını ifade etti. Programı iki hafta içerisinde detaylandıracaklarını belirten Trump, bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerini öne sürdü. Trump, “Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz.” açıklamasında bulundu.

ALTIN KART İÇİN KRİTERLER

Trump, altın kartı kimlerin alabileceği sorusuyla ilgili, bunun duruma bağlı olarak değişiklik göstereceğini ve satın alacak kişilerin dikkatli bir incelemeden geçeceğini aktardı. Bir Rus oligarkın kart alıp alamayacağı sorusuna ise Trump, “Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar.” yanıtını verdi.

EB-5 PROGRAMININ SONU

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de EB-5 yatırımcı vizesini “saçmalık” olarak nitelendirdi ve bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yöntemi olduğunu savundu. Lutnick, EB-5 programını sona erdireceklerini ve Trump’ın bunun yerine “altın kart” programını getirmek istediğini açıkladı. Lutnick, altın kart alacak kişilerin detaylı bir incelemeden geçeceğini belirterek, “Elbette incelemeden geçmeleri gerekecek ancak dünya standartlarında harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olmak için Amerika’ya gelebilirler.” dedi. Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD’de süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyor. ABD’de yatırımcı göçmenler için düzenlenen EB-5 vizesi de belirli bir tutarda yatırım ve istihdam sağlaması karşılığında yeşil kart alma imkânı sunuyor.