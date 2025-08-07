Trump’tan Ateşkes Üzerine Açıklama

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Oval Ofis’te açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya verdiği 10 günün hâlâ geçerli olup olmadığına dair bir soruya yanıt verdi. Trump, “Bu ona (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bağlı olacak” diyerek durumu Putin’in kararına bıraktığını belirtti. Başkan Trump, “Ateşkes Putin’e kalmış, Zelensky ile görüşmüyor. Putin, benimle görüşmek istiyor. Ölümleri durdurmak için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğine dair bir mutabakatın sağlandığını bildirdi. ABD basını ise bu konuya yönelik önemli bir iddiayı dile getirdi. ABC News ve New York Post’un haberlerine göre, ABD tarafı görüşmenin gerçekleşmesi için Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin bir araya gelmesini şart koşuyor. Ancak Trump, Putin ile yapacağı görüşme için böyle bir şartın olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.