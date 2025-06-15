Trump’tan Barış Müjdesi Geldi!

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda İsrail-İran çatışmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Trump, iki ülkenin uzlaşma yapma sürecinde görüştüğünü belirtti. Açıklamasında, “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacak, tıpkı Hindistan ve Pakistan’a yaptırdığım gibi” ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELER

Trump, ABD’nin ticaret imkanlarını kullanarak, “iki mükemmel liderle yapılan görüşmelere akıl, uyum ve sağduyu getirdim ve onlar hızlıca bir karar alıp durdular!” dedi. Ayrıca, geçmişte Sırbistan ve Kosova’nın uzun süreli anlaşmazlıklarının tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, “Ben durdurdum” şeklinde konuştu. Biden yönetimini eleştirerek, “bazı çok aptalca kararlarla uzun vadeli ihtimallere zarar verdi ama bunu da düzelteceğim” ifadesinde bulundu.

ÖRNEKLERLE BARIŞ VURGUSU

Trump, Mısır ve Etiyopya arasındaki Nil Nehri üzerindeki baraj anlaşmazlığından da örnek vererek, “En azından şu anlık bir barış var, çünkü ben müdahale ettim ve böyle kalacak!” dedi. “Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak!” diyen Trump, şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapıldığını duyurdu. “Çok şey yapıyorum ama asla hiçbir şey için takdir edilmiyorum, ama sorun değil, halk anlıyor” diyerek Orta Doğu’yu yeniden “muhteşem” hale getirme hedefini belirtti.