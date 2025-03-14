Trump’tan Biden’a Yönelik Sert Eleştiri

TRUMP’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile olan ilişkilerin mevcut durumuna dair sert bir eleştiride bulundu. Eski Başkan Joe Biden’ı hedef alan Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, “Sahtekar Joe Biden, bizi Rusya’yla gerçek bir ‘kargaşanın’ içine soktu” diyerek, Washington ile Moskova arasındaki gerilimden Biden’ı sorumlu tuttu. Trump, ABD’yi bu “kargaşadan” çıkaracağına dair vaatlerde bulundu.

MİLYONLARCA İNSAN GEREKSİZ YERE ÖLDÜ

Trump, paylaşımında dikkat çekici ifadelerle vurgu yaptı: “Sahtekar Joe Biden, bizi Rusya’yla gerçek bir ‘kargaşanın’ içine soktu, fakat bizi bunun içinden çıkaracağım. Milyonlarca insan gereksiz yere öldü, bir daha asla görülmeyecek ve eğer Rusya’yla Ateşkes ve Nihai Anlaşmayı tamamlayıp imzalamazsak, daha niceleri hayatını kaybedecek.” Biden döneminde yaşanan Ukrayna’daki savaş ve artan gerilimler üzerinde durmuş olan Trump, eğer kendisi başkan olsaydı bu çatışmaların yaşanmayacağını savundu.

Kendisi liderliğinde savaşların önlenebileceği iddiasını yineleyen Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, hiçbir savaş olmazdı. Bu, yüzde 100 yaşanmazdı. Aynı şekilde, İsrail 7 Ekim’i yaşamazdı, Afganistan’dan çekilmemiz güçlü ve gururlu bir şekilde gerçekleşirdi ve ülkemizin tarihindeki en utanç verici gün yaşanmazdı, bu bir ihtişam anı olurdu,” dedi. Trump, Biden yönetiminin politikalarını başarısızlıkla suçlayarak, kendi döneminde dış politikanın çok daha etkili olacağını öne sürdü.

HAPSE GİRMELİLER

Trump, 2020 seçimlerine dair “şikeli ve hileli” iddialarını da tekrar gündeme getirerek, “ABD’ye bunu yapanlar hapse girmeli! Tanrı Amerika’yı korusun ve Amerika’yı yeniden büyük yapsın!” ifadeleriyle mesajını tamamladı. Bu ifadeler, Trump’ın hem Biden’a hem de Demokratlara yönelik sert tutumunu bir kez daha ön plana çıkardı.

DIŞ POLİTİKADA YENİ DÖNEM VAADİ

Donald Trump’ın Biden’a karşı ortaya koyduğu bu ağır suçlamalar ve Rusya ile ilişkileri düzeltme sözü, ikinci başkanlık döneminde dış politikada önemli değişiklikler yapacağının sinyali olarak algılanabilir. Truth Social’daki paylaşımı, iç politikada tartışmaları körüklerken, uluslararası düzlemde de dikkatli bir şekilde gözlemleniyor. Trump’ın bu iddiaları ve vaatleri, önümüzdeki dönemde izleyeceği yolu merak uyandırıcı hale getiriyor.