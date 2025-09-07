Trump’tan Chicago’ya Güvenlik Mesajı

ABD’DE ASAYİŞ SORUNLARI ÜZERİNE GÖSTERİLEN DUYARLILIK

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki asayiş sorunlarına dikkat çekerek Ulusal Muhafızların bu şehre konuşlandırılması için talimat verdi. Ulusal Muhafızların 30 Kasım’a kadar Washington’da kalmasının planlandığı dile getirilirken, Trump, Chicago’nun da asayiş sorunları yaşayan bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

CHICAGO’NUN GÜVENLİK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

ABD Başkanı, Chicago’yu dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak değerlendirdi ve güvenlik önlemleri alacaklarının sinyalini verdi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımında, “Chicago, neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere” ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, “Sabah sınır dışı etmelerin kokusunu seviyorum” diyerek, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceğini belirtti. Bu açıklamalar, güvenlik alanında alınacak aksiyonların bir parçası olarak değerlendiriliyor.