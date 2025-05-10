Trump’tan Çin’e Açıklama: Anlaşma Gerek!

TRUMP’IN ÇİN İLE GÖRÜŞMELER ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta sonu İsviçre’de gerçekleştirilecek ticaret görüşmeleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te düzenlenen imza töreninde Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” sözleriyle iki ülkenin ilişkilerine dair beklentilerini dile getirdi. Söz konusu görüşmeler, Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisinin ardından, iki ülke arasındaki ilk resmi yüz yüze buluşma olma özelliğini taşıyor.

İSVİÇRE’DE GÖRÜŞMELER VE HAZİNE BAKANI BESSENT’İN ROLÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025’te İsviçre’de Çinli temsilcilerle bir araya gelecek. Çin heyetinin başında, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng yer alacak. Trump, yapılan görüşmelere dair sorulara yanıt vererek, Bessent’in bir anlaşma sağlamadan geri dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağına, “Hayır, hiç de değil” şeklinde yanıt verdi.

ÇİN’E YÖNELİK MESAJLAR

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin’e 1 trilyon dolar ticaret açığı verdiğini hatırlatarak, bu açığın mevcut politikalarla önüne geçildiğini ifade etti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” diyerek, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına geri dönmesine müsaade etmeyeceğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞI ALTINDA GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI

İsviçre’deki görüşmeler, Trump’ın geçen Nisan ayında Çin mallarına yönelik uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisinin hemen ardından gerçekleştiriliyor. Çin, bu duruma yüzde 125’lik gümrük vergisi ile karşılık verdi. Görüşmelerin, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli barındırdığı belirtiliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” halinde “sonuna kadar mücadele edeceklerini” duyurmuştu.