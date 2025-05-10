Trump’tan Çin’e Net Mesaj: Anlaşma Olmadan Olmaz!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ÇİN İLE GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta sonu İsviçre’de gerçekleştirilecek olan ticaret görüşmeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde konuşan Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini kullandı. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisinin ardından gelen iki ülke arasındaki ilk resmi yüz yüze temas olacak.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİ VE BESSENT’İN ROLÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihlerinde İsviçre’de Çinli temsilcilerle buluşacak. Çin heyetine, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, görüşmelere ilişkin sorulan bir soruya, Bessent’in bir anlaşma yapmadan dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğramayacağını belirterek, “Hayır, hiç de değil” yanıtını verdi.

TRUMP’TAN ÇİN’E MESAJ: ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin’e 1 trilyon dolar ticaret açığı verdiğini hatırlatarak mevcut politikalarla bu açığın önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” diyen Trump, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına geri dönmesine asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞININ GÖLGESİNDE GÖRÜŞMELER

İsviçre’deki görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te getirdiği yüzde 145 gümrük vergisi sonrasında gerçekleşiyor. Bu duruma Çin, yüzde 125’lik gümrük vergisi ile karşılık verdi. Görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli taşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” halinde “sonuna kadar mücadele edeceklerini” bildirmişti.