Trump’tan Çin’e Sert Mesaj: Anlaşma Olmaz!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ÇİN İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İsviçre’de gerçekleştirilecek ticaret müzakereleri öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Oval Ofis’teki bir imza töreninde konuşan Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadelerini kullandı. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleşen ilk resmi yüz yüze görüşme olacak.

İSVİÇRE’DE GÖRÜŞMELER VE BESSENT’İN ROLÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli temsilcilerle bir araya gelecek. Çin heyetine Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, müzakerelere yönelik gelen bir soruya Bessent’in bir anlaşma yapmadan dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağına ilişkin “Hayır, hiç de değil” şeklinde yanıt verdi.

ÇİN’E MESAJ: ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin’e 1 trilyon dolar ticaret açığı verdiğini belirterek, mevcut politikalarla bu açığın önüne geçildiğini ifade etti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” diyen Trump, Çin’in tarihsel ticaret uygulamalarına dönüşüne müsaade etmeyeceğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞININ GÖLGESİNDE GÖRÜŞMELER

İsviçre’deki müzakereler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi getirmesinin ardından yapılacak. Çin ise bu karara yüzde 125 oranında gümrük vergisiyle karşılık verdi. Görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli taşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” halinde “sonuna kadar mücadele edeceklerini” açıklamıştı.