Trump’tan Elon Musk’a Astronotları Kurtarın Çağrısı

TRUMP’TAN ELON MUSK’A ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, NASA’nın Boeing mekiği nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) üzerinde mahsur kalan astronotlar için Amerikalı milyarder Elon Musk ve onun sahip olduğu SpaceX firmasından yardım talep etti. Trump, konuya dair açıklamalarını Truth Social sosyal medya platformunda paylaştı.

ASTRONOTLARIN DURUMU

Astronotların ISS’de uzun süredir beklediğini belirten Trump, “Elon Musk ve SpaceX’ten, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu ‘gidip getirmelerini’ istedim.” sözleriyle çağrısını duyurdu. Yalnızca uzaydaki astronotların geri dönüşü için değil, uzay keşfi alanında da önemli bir atılım yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.