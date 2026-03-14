Trump’tan İran Mesajı: Süreç Uzamayacak

Orta Doğu’da gerginlik artıyor… ABD Başkanı Trump, Fox News Radio’dan Brian Kilmeade ile gerçekleştirdiği röportajda İran konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. İran’a yönelik ABD ve İsrail işbirliğindeki saldırıların ne zaman sonlanacağına dair farklı görüşler bildiren Trump, sürecin uzun sürmeyeceği sinyalini verdi.

“İLİKLERİME KADAR HİSSETTİĞİMDE BİTER”

İran’la savaşın ne zaman sona ereceği sorusuna Trump, “Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter.” şeklinde yanıt vererek, hislerine güvendiğini ifade etti.

HARK ADASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ SORULDU

ABD’nin, İran’ın ham petrolünü sevk ettiği Hark Adası’nı ele geçirmek gibi bir planı olup olmadığına dair bir soruya cevap vermekten kaçınan Trump, bu konuyu öncelikli olarak görmediğini belirtti. Trump, “Böyle bir soruya cevap veremem. Bu, pek çok farklı konudan biri. Öncelikli değil ama pek çok farklı konudan biri ve fikrimi saniyeler içinde değiştirebilirim.” dedi.

İran’ın askeri gücüne büyük zarar verdiklerini savunan Trump, saldırılarına devam edeceklerini ve “Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız.” ifadelerini kullandı. İran halkının sokağa çıkması gerektiğini kabul etmekle birlikte bu durumun zor olduğunu vurgulayan Trump, “İran’daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil.” değerlendirmesinde bulundu.

“İRAN’A NAZİK DAVRANIYORUZ”

Trump, İran’a karşı nazik bir tutum sergilediklerini, kötü şeyler yapabileceklerini fakat bu yolu seçmediklerini belirtti. “O kadar kötü şeyler yapabiliriz ki, istesek elektrik santrallerini kullanılamaz hale getiririz, İran bir daha asla yeniden ayağa kalkamaz.” şeklinde konuştu.

MÜCTEBA HAMANEY’İN DURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski liderinin oğlu Mücteba Hamaney’le ilgili durumu değerlendiren Trump, Hamaney’in yaralı olabileceği yönündeki iddiaları dile getirdi. Trump, “Onun hayatta olup olmadığını soruyorlar. Birçok kişi bunu öğrenmeye çalışıyor. Ama sanırım hayatta fakat yara almış durumda.” ifadelerini kullandı.

“PUTİN, İRAN’A BİRAZCIK YARDIM EDİYOR OLABİLİR”

Trump, ABD ve İsrail’in İran’a karşı sürdürdüğü saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in İran’a “biraz” yardım ediyor olabileceğine işaret etti. Trump, “Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum.” yanıtını verdi.